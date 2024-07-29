В ГПСУ объяснили, проверяют ли обновление данных у военнообязанных женщин

У военнообязанных женщин на украинской границе не проверяют, обновляли ли они военно-учетные данные или нет. У них в любом случае есть право на выезд из страны.

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Для мужчин, имеющих право на пересечение границы, обязательно наличие военного билета. Об этом заявил представитель ГПС Украины Андрей Демченко в эфире объединенного новостного телемарафона.

"Что касается категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничения на границе касаются только мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы", – сказал он.

Уточним: не выпустить из Украины могут только тех женщин, которых мобилизовали, и женщин-госслужащих, которые хотят совершить заграничную поездку без надлежащих оснований.

Ранее Андрей Демченко заявил, что пограничники не вручают повестки в пунктах пропуска. В то же время там могут присутствовать работники ТЦК, которые могут "помогать" в случае возникновения "вопросов относительно документов или информации".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные до 16 июля 2024 года.

– Они потенциально могут получить наказание по статье 210 КУоАП. Наложение штрафа за это предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты его совершения.

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