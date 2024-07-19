Могут ли мужчинам вручать повестки на границе: объяснение

Пограничники не вручают повестки в пунктах пропуска. В то же время, там могут присутствовать работники ТЦК, которые могут "помогать" в случае возникновения "вопросов относительно документов или информации".

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. "В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители территориальных центров комплектования, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля", – сказал он.

По его словам, повестки на пунктах пропуска "массово, открыто или не открыто" не разглашаются.

Однако, если гражданин, пересекающий границу, находится в розыске, пограничники могут обратиться в полицию, чтобы те доставили такое лицо в ТЦК.

Кроме того, Демченко объяснил, что работники ТЦК могут помогать пограничникам в пунктах пропуска.

"Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о пересекающих людей", – сказал спикер ГПСУ.

Напомним, в эфире OBOZ.TALK Демченко заявил, что пограничники могут обращаться к работникам ТЦК, "если есть какие-то оговорки в отношении того или иного лица, которое предоставляет документы, в том числе, якобы выданные ТЦК".

Как писал OBOZ.UA, с 17 июля все мужчины 18-60 лет для выезда за границу должны иметь военно-учетный документ, наличие которого будут проверять пограничники. Граждане, имеющие отсрочку или непригодные к военной службе, также могут получить отказ в выезде, если не имеют соответствующей записи в военно-учетных документах.

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