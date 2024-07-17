В ГПСУ объяснили, кому могут отказать в пересечении границы по новым правилам

С 00:00 среды, 17 июля, все граждане Украины 18-60 лет для выезда за границу должны иметь военно-учетный документ, наличие которого будут проверяться пограничниками. Граждане, имеющие отсрочку или непригодные к военной службе, также могут получить отказ в выезде, если не имеют соответствующей записи в военно-учетных документах.

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Об этом в эфире OBOZ.TALK 17 июля рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко. Он пояснил, что согласно новому мобилизационному законодательству "с нуля часов" среды во всех пунктах пропуска, где осуществляется пограничный контроль, когда граждане прибывают на выезд, обязательно проверяют наличие военно-учетного документа.

"Военно-учетный документ может быть в бумажной форме, который издан именно в территориальных центрах комплектования или же в электронной форме. Это, фактически, мобильное приложение "Резерв+" со сгенерированным QR-кодом. Или документ, выданный в ЦНАПах, где также обязательно должно быть наличие QR-кода, так как, собственно, QR-код приравнивает документы к электронному виду, электронному формату. И, считав этот QR-код, пограничники могут получить те данные, которые в него зашиты, чтобы получить информацию о личности", – сказал спикер.

По его словам, в ГПСУ пока не видят "каких-то сложностей", поскольку большинство граждан, пересекавших границу от нуля до семи утра, имели при себе военно-учетный документ. Однако случались и отказы.

"В общей сложности это где-то 40 человек получило отказ. Кто-то просто забыл свой военно-учетный документ, кто-то его не имел. Но, напомню, что обязательное условие – наличие военно-учетного документа для всех категорий мужчин в возрасте от 18 до 60 лет граждан Украины. Также добавлю, что те граждане Украины мужского пола 18-60 лет, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки или же из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья и исключению из военного учета, обязательно у своих военно-учетных документах должны иметь такие записи. В случае отсутствия, конечно, они могут также получить отказ", – рассказал Демченко.

В то же время, чтобы сделать невозможным использование поддельных документов или проверить, совпадают ли данные в военно-учетных документах, пограничники могут обратиться к системе "Оберег", добавил он:

"Еще с марта месяца был налажен информационный взаимообмен между Государственной пограничной службой и Министерством обороны, и наши инспекторы в пунктах пропуска имеют доступ к этой системе для того, чтобы еще раз сделать невозможным использование поддельных документов, дающих право на пересечение границы, и, собственно, выданы по направлению ТЦК".

Человек, получивший отказ в выезде, не просто не пересекает границу, а возвращается обратно на территорию Украины, отметил представитель ГПСУ.

При этом отказать в пересечении границы могут, если человек в системе "Оберег" указан как поданный в розыск.

"Если мы это устанавливаем, то, соответственно, мы не пропускаем такое лицо, а вызываем сотрудников полиции для того, чтобы они в дальнейшем направили его в ТЦК", – сказал Демченко.

При этом он подчеркнул: пограничники не вручают повесток на границе, ни на зеленых участках границы, за пределами пунктов пропуска, ни в пунктах пропуска. Однако в пунктах пропуска могут быть "на отдельных направлениях, в отдельные часы" представители ТЦК.

"Они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля, но пограничники могут к ним обратиться, если есть какие-либо оговорки в отношении того или иного лица, которое предоставляет документы, в том числе, якобы выданные ТЦК", – рассказал представитель ГНСУ.

Демченко также посоветовал украинцам, которые считают, что имеют право на пересечение границы, обратиться к постановлению Кабмина № 57 от 27 января 1995 года, "внимательно его изучить, посмотреть, какие необходимы документы, подпадает ли она под эту категорию, есть ли у него такие документы, которые дадут право на пересечение границы". И только тогда отправляться к границе.

По словам Демченко, летом, во время отпусков, количество пересечений границы значительно увеличилось начиная с июня. Если до июня в среднем за сутки границу пересекало 80-90 тыс. человек в будние дни, а по выходным на уровне около 100 тыс., то сейчас пассажиропоток в будни держится почти до 120 тыс. человек в сутки, пересекающих границу в обоих направлениях, на выезд и на въезд, "а по выходным он может достигать и 130 тыс. в сутки по всей протяженности границы, где осуществляются меры пограничного контроля".

"Это, конечно, граница со странами ЕС, а также граница с Молдовой. В отдельные часы могут скапливаться очереди, когда одномоментно в границу прибывают люди, чтобы его пересечь на выезд. Это, как правило, четверг, пятница и частично суббота. В начале недели пассажиропоток, хоть и высокий, но он распределяется в течение этого дня, нет скоплений и значительных очередей. Поэтому, в свою очередь, мы каждые три часа на странице нашего западно-оригинального управления в Фейсбуке показываем состояние загруженности пунктов пропуска на выезд, чтобы люди могли ознакомиться, где менее загружены направления, и выбирали для себя их, а не ехали на те, которые больше загружены", – сказал спикер.

Он добавил, что количество пересечений границы мужчинами значительно не увеличивается. А большинство попыток незаконного пересечения фиксируются вне пунктов пропуска, то есть на зеленом участке границы.

Основную же категорию тех, кто пересекает границу сейчас, составляют женщины, дети, пожилые люди и иностранцы.

Демченко также рассказал, что разговоры о запрете на выезд для юношей 16-17 лет являются спекуляциями – ограничения касаются только мужчин от 18 до 60 лет.

Условие предъявления военно-учетного документа касается только выезда из Украины, добавил Демченко. К въезжающим в Украину дополнительные условия пересечения границы не применяют – только наличие паспортного документа, удостоверяющего личность.

Он также пояснил, что в рамках информационного взаимообмена между ГПСУ и Минобороны пограничники имеют доступ к системе "Оберег", а министерство – к базе данных ГПСУ, чтобы проверить местонахождение того или иного лица.

Относительно количества мужчин, которые не вернулись в Украину, представитель ГПСУ сказал:

"Никаких данных мы не ведем. Мы исключительно осуществляем меры пограничного контроля в соответствии с теми нормами и условиями, которые прописаны законодательством. Вести статистику относительно нахождения граждан Украины за пределами Украины на нас не возложено".

Как сообщал OBOZ.UA, новые правила пересечения границы, вступившие в силу 17 июля, предусмотрены постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Категории граждан, которым разрешен выезд из Украины, остаются без изменений.

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