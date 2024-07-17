В Украине с 17 июля вступили в силу новые правила пересечения границы: что нужно знать и какие документы будут проверять

Со среды, 17 июля, в Украине действуют новые правила пересечения границы. Все мужчины от 18 до 60 лет теперь должны для выезда из страны предъявить военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

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В случае отсутствия такого документа Государственная пограничная служба будет отказывать в пересечении границы. Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Как изменятся правила выезда за границу с 17 июля

Изменения в правилах пересечения границы, которые вступают в силу с 00:00 среды, 17 июля, предусмотрены 17 пунктом постановления Кабмина № 560 от 16 мая 2024 года. Согласно ему, пограничники будут осуществлять:

– проверку военно-учетных документов у граждан 18-60 лет – такой документ можно предъявить в электронной форме вместе с паспортом;

– отказ в выезде в случае отсутствия военного документа;

Также ГПСУ может запретить выезд находящимся в розыске ТЦК, с целью задержания с учетом текущей мобилизации.

В то же время категории граждан, которым согласно Правилам пересечения границы разрешен выезд из Украины, остаются без изменений.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что украинцы должны сделать в дедлайн 17 июля, чтобы избежать проблем на границе:

– встать на военный учет, если раньше этого не было сделано;

– обновить военно-учетные данные, выполнив требования закона № 3633-IX о мобилизации.

Демченко добавил, что военнообязанные во время мобилизации не могут выехать за границу без отсрочки.

А гражданам, имеющим отсрочку, при пересечении границы следует соблюдать следующие правила:

– иметь при себе военно-учетный документ, где речь идет о праве на отсрочку или исключении с учета из-за состояния здоровья;

– если информация об отсрочке или исключении содержится в другом документе, его следует показать пограничникам в специальной справке, оформленной согласно приложению 6 порядка призыва граждан.

"Пока мы не видим увеличения количества пересечений границы на выезд из Украины мужчинами. Фактически каждый день это количество остается постоянным. Отмечу, что только при наличии условий, позволяющих пересечь границу, мужчины и едут за пределы Украины", – рассказал Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, вторник, 16 июля, был последним днем, когда военнообязанные должны были обновить свои данные. Нарушителей военного учета могут объявлять в розыск и штрафовать.

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