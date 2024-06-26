Будут ли блокировки счетов и аресты имущества: что ждет мужчин, которые не обновят данные до 16 июля

Согласно вступившему в силу 18 мая новому закону о мобилизации, все военнообязанные мужчины должны до 16 июля включительно обновить свои данные. Мужчин, которые не сделают этого, будут привлекаться к ответственности.

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Нарушители закона будут вынуждены расплачиваться финансово и, может быть, даже собственной свободой. Детальнее о том, что будет угрожать за необновление данных, читайте в материале OBOZ.UA.

Как будут наказывать тех, кто не обновит данные до 16 июля

Ранее Министерство обороны Украины не поддержало законопроект о продлении срока для обновления военно-учетных данных. Так что с 16 июля заработает механизм привлечения к ответственности граждан, не предоставивших актуальные данные.

Наказания смогут избежать только те, кто не ведет никакой социальной жизни, не работает, не учится и не имеет жилья или автомобили, отмечает "Судебно-юридическая газета".

В противном случае нарушители будут вынуждены платить имуществом и, возможно, даже личной свободой.

Поскольку до 5 июля должно быть реализовано автоматическое взаимодействие между Реестром военнообязанных и Реестром Пенсионного фонда, Оберег будет получать данные о застрахованных работниках.

Также данные собираются из других реестров, в том числе из реестра Налоговой службы.

Штрафы и повестки

Таким образом, государство будет видеть полную картину, кто, где и кем работает. Соответственно, будет упрощена процедура привлечения к ответственности работодателей, работники которых не стали на учет или не обновили данные. Штраф для них будет составлять около 60 тыс. грн.

Кроме того, если мужчина не сообщил свои данные, ему могут послать повестку по последнему известному государству адресу проживания, и с тех пор он будет считаться должным образом уведомленным.

В дальнейшем уже запускается механизм заочных штрафов и, соответственно, открытие исполнительного производства и блокирование счетов, взыскание доходов и даже имущества в принудительном порядке.

Штраф может составлять от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Административное взыскание по статьям 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения.

Налагаться штраф может неоднократно, например, за каждую неявку по повестке. Если уклоняющийся работает официально, то с его зарплатного счета будут взимать штрафы, пока он не выполнит свой долг.

Задержание и ограничение права управлять автомобилем

Кроме финансового наказания за уклонение может ждать и физическое. В частности, ТЦК в случае неявки по вызову или непрохождению медосмотра обращается в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки в ТЦК.

В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку, руководитель военнообязанного в течение пяти дней направляет ему в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес его местонахождение, места жительства или нахождения требование о выполнении долга.

В дальнейшем невыполнение требования может стать основанием для ограничения прав управления авто.

Уголовная ответственность и розыск

Ответственность для уклоняющихся предусмотрена и Уголовным кодексом, предусматривающим совершенно иное наказание.

В частности, статья 336 УК, регулирующая уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривающая лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета или учебных (специальных) ) собрания.

Уклонение от военного учета после предупреждения ТЦК карается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами сроком до одного года.

Как обновить военно-учетные данные

До 16 июля военнообязанные должны предоставить свои данные, в частности, уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие персональные данные:

В случае пребывания на территории Украины это можно сделать путем прибытия самостоятельно в ТЦК, либо в ЦНАП, либо через электронный кабинет.

В случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет.