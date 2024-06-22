В приложении Резерв+ обновили данные 1,7 млн украинцев: в Минобороны рассказали подробности

По факту на данный момент в приложении " Резерв+ " обновили данные уже 1,7 миллиона украинцев. Также в приложении сгенерировали документы уже 713 тысяч граждан.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. По ее словам, динамику использования приложения Миноборонит замеряет каждый день.

"Один миллион 700 тысяч граждан обновили свои данные, выполнив свое обязательство. Около 26 тысяч граждан обновили эти данные за рубежом. 713 тысяч граждан по состоянию на данный момент сгенерировали документы", - отметила чиновница и напомнила, что после обновления приложение уже с QR-кодом, то есть электронный военно-учетный документ "имеет такую же юридическую силу, как и бумажный".

"Для лучшего понимания числа обновлений данных через приложение мы сравниваем, сколько ресурса заняло бы обслуживание такого количества украинцев в ТЦК и СП, когда работникам ТЦК приходилось проводить приемы граждан лично. В среднем услуга оформления электронного военно-учетного документа, мы его называем коротко электронный военный, забирает 30 минут в ТЦК. Это лишь оформление – без времени в очереди, без дороги в ТЦК и обратно. Ожидание же документа длится до шести рабочих дней", – пояснила Черногоренко.

По ее словам, для того количества ТЦК, которые сейчас функционируют в Украине, на обновление данных 1,7 миллиона украинцев потребовалось бы "несколько месяцев непрерывной работы круглосуточно".

Черногоренко отметила, что нередки случаи, когда граждане не находят свои данные в приложении.

"Это человеческий фактор, когда оператор ТЦК и СП может ошибиться с цифрой в налоговом номере или буквой в фамилии и т.д. Но благодаря тому, что человек видит по себе статус в "Резерв+", мы можем быстро исправлять эти ошибки без физического визита в ТЦК , благодаря взаимодействию разных реестров", – пояснила она.

В дальнейшем в "Резерв+" планируют добавить и ряд других функций, таких как оформление отсрочки и брони, электронное направление на ВВК и даже онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

"Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. Фактически это должно занять несколько минут. И в эту же секунду человек, переспросив свой электронный военно-учетный документ, увидит его уже в новом формате со строчкой "забронированный", – рассказала чиновница.

К сожалению, сроки введения в приложение новых функций Минобороны определить не может, хотя "есть очень высокая вероятность, что будут введены в течение лета".

"Речь идет о взаимодействии нескольких министерств: Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, Пенсионного фонда. Мы делаем все, чтобы запустить как можно быстрее этот сервис, потому что он давно уже актуален и очень нужен людям. Как будут конкретные даты, мы анонсируем", – пообещала Черногоренко.

В Министерстве обороны отметили, что наиболее активно обновляют свои данные из-за границы наши граждане в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США. Однако работает приложение в любой стране, если у телефона есть интернет. В общей сложности уже более 26 тысяч украинцев в 124 странах воспользовались приложением для обновления своих учетных данных.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя приложение запустили 18 мая, только 18 июня там стал доступный электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код для просмотра всей информации.

Однако новшество отображается еще не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

Напомним также, что возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная база на любом уровне, пояснили в Минобороны.

О том, что означают статус военнообязанных в "Резерв+", читайте в материале по ссылке.

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