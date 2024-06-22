В Минобороны рассказали, работают ли над внедрением электронных повесток

В Министерстве обороны Украины хотят, чтобы взаимодействие гражданин с ТЦК и СП в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона, онлайн. Однако это не касается электронных повесток – работы в этом направлении пока нет.

Видео дня

"Сейчас пока нет даже предмета такого разговора, нет ни одного положения в действующем законодательстве", – отметила в интервью NV заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она указала, что понятия "повестки онлайн" сейчас, согласно действующему законодательству, не существует.

"Пока не будет принято соответствующее законодательство, такого функционала разрабатываться не будет. Сейчас не ведется работа по такой разработке", – подчеркнула Черногоренко.

Она объяснила: в рамках действующего законодательства абсолютно все взаимодействие с приложением "Резерв+" происходят только с согласия человека и по его личной инициативе – если гражданин выбирает опцию не идти в ТЦК и СП "за бумажкой". Представительница МО считает, что это удобная опция, ведь в любом месте, из кафе, из дома можно сгенерировать определенный документ.

"Я думаю, что идея электронных повесток возможна исключительно, если от момента идеи до момента принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры, если это будет провалидировано абсолютно всеми ключевыми участниками этого процесса: Министерством обороны, профильным заместителем, Генеральным штабом, Верховной Радой, профильным комитетом и тому подобное.

Если будет принято соответствующее законодательство, будет осуществлено соответствующее поручение, мы с командой возьмем это в работу, проанализируем эту возможность технически и дадим ответ, каким образом и в какие сроки мы можем это сделать", – сказала она, подчеркнув, что сейчас такие работы отсутствуют.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Приложение запустили 18 мая. С 18 июня там стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код, чтобы посмотреть всю информацию.

– Пока что новшество отображается не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

– О том, что что означают статусы военнообязанных в "Резерв+", читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!