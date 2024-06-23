В Резерв+ могут появиться электронные направления на ВВК и онлайн-рекрутинг

В приложении "Резерв+" в скором времени может появиться возможность получить электронное направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) и онлайн-рекрутинг. Граждане смогут онлайн подать резюме в желаемую воинскую часть.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV. "Мы планируем добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, ввести онлайн-рекрутинг, чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение в ту воинскую часть, которая непосредственно его интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным", – сказала она.

Черногоренко добавила, что в "Резерв+" также планируют "сделать обучение для военнообязанных". В приложение могут добавить информацию для подготовки к службе в Силах обороны Украины.

"Там будут видеоуроки, тесты, затем сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", – сказала замминистра.

Черногоренко также уточнила, что получить электронное направление на ВВК планируется как возможность, а не обязанность.

В то же время, ТЦК не сможет отправлять человеку такое направление через "Резерв+" по собственному желанию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на 22 июня через "Резерв+" обновили данные 1,7 млн человек. Сгенерировали документы 713 тыс. украинцев.

В Минобороны работают над тем, чтобы военнообязанные смогли онлайн оформить отсрочку от мобилизации. В то же время об электронных повестках речи пока не идет.

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