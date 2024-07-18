В Раде заявили, что минимум 6 млн мужчин в Украине не обновили данные и подпадают под штрафы

В Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. В то же время более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

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Об этом 18 июля рассказал первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук. В частности, он убежден, что наводить порядок с реестром военнообязанных нужно было еще с начала полномасштабного вторжения.

"Я окончательной цифры не видел, но речь идет о том, что обновились где-то 4 миллиона 200. Где-то такие цифры я слышал по состоянию на вчера-позавчера. При том что подпадающих под обновление мужчин около 11 млн 100 тысяч", – сказал Осадчук.

Нардеп добавил: несложная арифметика говорит о том, что в Украине около 6 млн человек "подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности".

Это доказательство того, что процесс обновления данных был сделан "бездарно", считает парламентарий.

"Если у вас в результате 6 млн нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А "не так" – это то, что сделали поздно и торопливо", – сказал нардеп.

По его словам, реестр военнообязанных – это огромная проблема, которой не занимались десятилетиями, в том числе весь период полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поэтому, по мнению Осадчука, наводить порядок с этим следовало с начала войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля было последним днем, когда мужчины 18-60 лет могли обновить свои данные. За нарушение правил военного учета грозят штрафы в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Также нарушителей могут ограничивать в праве вождения, а за игнорирование повесток – объявлять в розыск.

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