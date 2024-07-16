Штрафы и не только: что ждет мужчин, не обновивших данные в ТЦК, после 16 июля

Во вторник, 16 июля, конечный срок, до которого военнообязанные украинцы должны обновить военно-учтенные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". В дальнейшем тех, кто проигнорировал такую норму закона о мобилизации, будут каркать штрафами – наименьшая сумма составляет 17 000 гривен.

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А еще нарушителя могут ограничить в праве вождения, выдача повестки тоже возможна. Об этом сообщает "ВВС Украина" со ссылкой на адвоката Елену Хоменко.

Согласно новому закону о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, мужчины 18-60 лет и военнообязанные женщины имели на обновление данных два месяца. Поэтому 16 июля – последний день, когда это еще можно сделать. Тех военнообязанных, которые не обновили свои данные до указанного срока, могут оштрафовать на суммы от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме того, им также могут прислать повестку – по последнему адресу регистрации/проживания, который был в реестре. Если гражданин там не живет, повестка будет все равно считаться врученной, даже если он не заберет ее из почты. И это правило касается всех военнообязанных.

Помимо наказания в виде штрафа, человека также могут ограничить в праве управления автомобилем. Для этого руководитель ТЦК должен подготовить заявление, которое подается в суд. Дело рассматривается в течение 30 дней даже без участия военнообязанного, пояснила Елена Хоменко из адвокатского объединения "Актум".

Человек об этом может узнать в Дії или "уже на блокпосту или на улице во время проверки". Адвокат говорит, что фактически все, кто не обновил данные, после 16 июля рискуют оказаться в такой ситуации.

На добровольную уплату штрафа за необновление данных украинцам дают пять дней. Если этого не сделать, могут заблокировать счет или спишут необходимую сумму, если она имеется.

"Если нет, счета и дальше будут заблокированы, и параллельно ТЦК может делать запросы о человеке в налоговую, реестр МВД и другие реестры, чтобы собрать полную информацию и перечень имущества", – пояснила Хоменко.

Она отметила, что сумма может идти на счета государства несколько дней, поэтому даже после уплаты штрафа счета гражданина могут быть еще несколько дней заблокированы. Если же нарушитель системно не будет платить штрафы и его долг вырастет до ориентировочно 150 тысяч гривен, то его имущество выставят на торги.

"То есть имущество не могут забрать, если человек должен государству только 25 тысяч. Однако штрафы могут налагаться повторно, да и разных правонарушений может быть много – не обновил данные, не пришел на ВВК, не явился по повестке и тому подобное", – добавила адвокат.

По ее словам, если у человека много штрафов, но он снял деньги со счетов и не имеет имущества – это тоже не выход. В будущем, уверенна правозащитница, государство может найти способ влиять на таких лиц и внести изменения в законодательство, заменив административную ответственность на уголовную.

Как сообщал OBOZ.UA, за последнюю неделю (с 8 по 14 июля) почти миллион украинцев обновили свои военно-учетные данные. В общем по состоянию на 14 июля количество таких граждан Украины превысило четыре миллиона.

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