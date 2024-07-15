За неделю почти миллион военнообязанных украинцев обновили данные – Минобороны

За последнюю неделю (с 8 по 14 июля) почти миллион украинцев обновили свои военно-учетные данные. Всего по состоянию на 14 июля количество граждан Украины, обновивших эту информацию, превысила четыре миллиона.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. В ведомстве напомнили, что обновить свои данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП, а также в приложении Резерв+ в App Store или Google Play.

"По информации Ситуационного центра Минобороны, за неделю (с 8 по 14 июля) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили еще 995 224 граждан. Всего по состоянию на 14 июля 2024 года количество обновлений достигло более 4 000 000", – сказано в сообщении.

Отметим, что 16 июля – последний срок, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные. После 16 июля им будет грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Во избежание штрафа военнообязанный гражданин должен предоставить документальное или иное подтверждение того, что он не мог обновить свои данные в течение отведенных законом 60 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных, которые не обновят данные до 16 июля. Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно ли обновлять данные людям с пожизненной инвалидностью.