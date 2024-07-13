Можно ли избежать штрафа, если не обновил данные до 16 июля: разъяснение от ТЦК

После 16 июля военнообязанным, не обновившим свои учетные данные до этой даты грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако наложения штрафа можно избежать.

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Для этого военнообязанный гражданин должен предоставить документальное или иное подтверждение того, что он не мог обновить свои данные в течение отведенных законом 60 дней. Подробности рассказал старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот в комментарии "Суспільному".

По словам Молота, таким подтверждением может быть больничный лист. Однако в любом случае каждый случай будет рассматриваться отдельно.

"При решении вопроса привлечения к административной ответственности соответствующий начальник территориального центра будет анализировать сущность правонарушения, обстоятельства его возникновения и давать отдельную оценку для каждого факта", – сказал Молот.

Представитель Житомирского областного ТЦК также рассказал, что штрафовать не будут граждан, которые смогут доказать: хотели обновить данные, но не смогли сделать это из-за очередей.

"Если человек всеми своими действиями хочет обновить данные, но по объективным причинам этого не может сделать, например, из-за невозможности достояться в очереди, то такое обстоятельство исключает состав административного правонарушения. Однако такие обстоятельства должен подтвердить начальник ТЦК, а также человек должен об этом это сообщить и предоставить соответствующие подтверждающие документы. На слово никто верить не будет", – подчеркнул Молот.

Гражданам, которые не обновили свои данные до 16 июля, грозит штраф на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных , которые не обновят данные до 16 июля.

Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно ли обновление данных для лиц с пожизненной инвалидностью.