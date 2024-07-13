Обновление данных для военнообязанных: нужно ли это делать лицам с пожизненной инвалидностью

После вступления в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные в ТЦК и СП. Однако этого не нужно делать тем, кто был исключен из воинского учета.

Требование нового закона не распространяется, в частности, на людей, которым инвалидность была установлена пожизненно. Об этом рассказала юрист Галина Токмач.

По ее словам, если в военно-учетном документе указано, что человек был признан негодным к военной службе со снятием с воинского учета, то данные обновлять не нужно. Согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусмотрено взятие на учет тех, кто был с него снят или исключен согласно решению военно-врачебной комиссии.

При этом обновить свои данные должны большинство военнообязанных путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства. Также это можно сделать в центре предоставления административных услуг, либо через электронный кабинет "Резерв+".

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При этом согласно подпункту 1 пункта 1 Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (Приложение 2 к Порядку, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487) призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете по зарегистрированному месту жительства в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП.

Напомним, в Полтавском ТЦК и СП сообщили, что военнообязанные граждане, уточнившие свои данные в ТЦК до 18 мая, должны повторить эту процедуру после вступления в силу нового закона о мобилизации. В противном случае им будет грозить административная ответственность и штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения законодательство предусматривает административную ответственность за изменение места жительства без разрешения уполномоченного представителя ТЦК и СП. Но о запрете на передвижение по территории Украины речь не идет.

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