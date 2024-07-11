Будут ли штрафовать мужчин, которые уточнили свои данные до 18 мая, а не после этой даты: представитель ТЦК дал объяснение

Военнообязанные граждане, которые уточнили свои данные в ТЦК до 18 мая, должны повторить эту процедуру после вступления в силу нового закона о мобилизации. В ином случае им будет грозить административная ответственность и штраф.

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Уточнить свои данные в военкоматах необходимо до 16 июля. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин.

По его словам, по закону уточнить данные необходимо в течение 60 дней после вступления в силу нового закона – то есть, до 16 июля. Также он объяснил, что, если человек уточнил данные до 18 мая, он должен сделать это снова после 18 мая.

"Проверяя данные конкретного лица в базе данных "Оберег", оператор видит дату их обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, ему после 16 июля будет выписан штраф", – сказал представитель ТЦК.

После 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют от 17 до 25 тыс. грн. Для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 34 до 59 тыс. грн.

Также Истомин подтвердил, что несоответствие данных электронного военного билета данным из электронного реестра "Оберег" является основанием для доставки лица в ТЦК во время проверки документов. По его словам, у обновивших свои данные в документе отдельным пунктом стоит соответствующая отметка. В электронном документе она видна при сканировании QR-кода. Но если выяснится, что определенные пункты предъявленного документа не совпадают с базой данных "Оберег", военно-учетный документ в электронной форме считается недействительным.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец отметил, что все мужчины мобилизационного возраста и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. Однако на самом деле после наступления этой даты никакого "конца света" не наступит и, по сути, ничего не изменится.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. На суде он жаловался, что его "бусом завезли на ВВК".

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