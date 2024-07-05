'Конец света не наступит': адвокат рассказал, что будет с обновлением данных после 16 июля. Видео

Согласно новому закону о мобилизации, все мужчины мобилизационного возраста и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. Однако на самом деле после наступления этой даты никакой "конец света" не наступит и по сути ничего не изменится.

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Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец. Он успокоил людей, отметив, что после 16 июля все будет так же, как сейчас.

Также Кравец напомнил, что обновление данных для украинцев в Украине и наших граждан, которые находятся за рубежом, отличается.

Первые могут сделать это через Резерв+, ЦПАУ или непосредственно в ТЦК и СП.

Те же, кто выехал из Украины в другое государство, должны направить письмо на электронный адрес ТЦК с информацией о своем местожительстве, средствах связи, адрес электронной почты и другие персональные данные. К ним адвокат посоветовал добавить страницу загранпаспорта, идентификационный код и документы об основаниях для отсрочки (при наличии).

Также он дал совет отправить это письмо с вложениями не только в свой ТЦК, но и в Министерство обороны, и попросить в нем внести эти данные в реестр "Оберег" для их обновления. Продублировать письмо также следует в посольство Украины в стране пребывания и в Министерство иностранных дел нашего государства.

Ранее мы писали о том, что граждан, которые не выполнят требование об обновлении данных в установленный срок, ждут штрафы и ограничения. Они будут касаться тех, кто не стоит на военном учете или не обновил учетные данные вовремя.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно лишь в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из реестров, работающих в Украине. Проверить это должен работник ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 3 июля более 2 миллионов украинцев обновили свои данные в Резерв+. Приложение начало свою работу менее двух месяцев назад, 18 мая.

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