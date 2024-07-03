В приложении Резерв+ обновили данные 2 млн украинцев: в Минобороны рассказали подробности

По состоянию на 3 июля более 2 миллионов украинцев обновили свои данные в Резерв+. Приложение начало свою работу менее двух месяцев назад, 18 мая.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Она отметила, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут.

"Уже 2 миллиона украинцев обновили свои данные в Резерв+. Без потери времени и ожидания. Количество людей, обновляющих данные, продолжает расти каждый день. Мы посчитали: если бы 2 миллиона пошли одновременно обновлять данные во все ТЦК в Украине, то это заняло бы более 235 дней", – рассказала Екатерина Черногоренко.

Она подчеркнула, что обновление данных через приложение занимает всего несколько минут. Благодаря этому Резерв+ стал первым местом, куда украинцы обращаются за обновлением данных. На втором месте – ЦНАПы, на третьем – ТЦК и СП.

Резерв+ – украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберег". В нем можно просмотреть и обновить сохраненные данные. Авторизация осуществляется через BankID, а для регистрации необходимо указать номер телефона, электронный адрес и адрес проживания. Приложение выполняет функции электронного кабинета для военнообязанных, однако регистрация в нем добровольна.

В дальнейшем в Резерв+ планируют добавить и ряд других функций, таких как оформление отсрочки и брони, электронное направление на ВВК и даже онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя программу запустили 18 мая, только 18 июня там стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF и отсканировать QR-код для просмотра всей информации.

Однако новшество отображается еще не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

Напомним также, что возможность рассылки повесток через Резерв+ пока не рассматривается. Для этого нет законодательной базы на любом уровне, пояснили в Минобороны.

О том, что значит статус военнообязанных в Резерве+, читайте в материале по ссылке.

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