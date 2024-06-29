Какие данные должны обновить военнообязанные до 16 июля и что грозит нарушителям: разъяснение

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, обязывающий военнообязанных граждан обновить свои данные в течение 60 дней. Соответственно, срок для обновления данных истекает 16 июля.

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Граждан, которые не выполнят это требование в установленный срок, ждут штрафы и ограничения. Детальнее о том, какие именно данные нужно обновить и какие санкции угрожают нарушителям, читайте дальше в материале.

До 16 июля военнообязанные могут обновить данные без дополнительных штрафов в ЦНАП, ТЦК или с помощью "Резерв+".

С 18 июня через приложение "Резерв+" можно получить электронный военно-учетный документ, имеющий такую же юридическую силу, как и бумажный. Можно сохранить и распечатать электронный документ.

Для мужчин, которые не обновят данные до установленного срока, предусмотрены различные штрафы, которые будут касаться тех, кто не состоит на военном учете или не обновил учетные данные вовремя.

Какие военно-учетные данные необходимо обновить?

Обновление данных касается мужчин от 18 до 60 лет и женщин, получивших образование по медицинским или фармацевтическим специальностям. Они должны обновить следующие сведения: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии), место рождения и другие персональные данные.

Мужчины, находящиеся за границей, должны обновить данные по официальному электронному адресу или номеру телефона ТЦК по месту нахождения на военном учете или через приложение "Резерв+".

Какие штрафы предусмотрены для нарушителей?

За первое нарушение предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен в мирное время и от 17000 до 25500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку в территориальный центр комплектования. В мирное время штрафы будут составлять от 5100 до 8500 гривен для граждан и от 17000 до 34000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы составят от 17000 до 25500 гривен для граждан и от 34000 до 59000 гривен для должностных и юридических лиц.

Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, по решению суда их могут временно лишить права вождения. После обновления данных в военно-учетные документы будет вклеиваться VIN-код (штрих-код), что позволит полиции и работникам ТЦК проверять актуальность данных в реестре "Оберег".

С 18 мая по закону все военнообязанные граждане Украины должны носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителя ТЦК или полицейского, а также представителям Госпогранслужбы в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины. .

Лица, имеющие статус ограниченно пригодных, должны пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев – до 4 февраля 2025 года, после чего получат статус "пригодный" или "непригодный".

Ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что привлечь человека к ответственности за необновление военно-учетных данных можно лишь в том случае, если он вообще не обновлял свои данные в каком-либо из реестров, работающих в Украине. Проверить это должен работник ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК установлены более строгие штрафы. Во время военного положения заплатить за такие действия придется от 17000 до 25500 грн вместо 510-850 грн, как это было раньше.

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