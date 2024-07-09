Пожаловался, что его 'бусом завезли на ВЛК': в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Хмельницкой области мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. На суде он посетовал, что его "бусом завезли на ВЛК".

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Раскаяние мужчины суд не учел. Об этом говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда.

Согласно имеющейся информации, в мае 2023 года мужчина получил повестку, но не явился в ТЦК и избегал мобилизации.

На суде он признал свою вину, но объяснил, что в тот день прибыл в военкомат поздно и не заходил внутрь, поскольку боялся немедленного отправления в армию. Он также утверждал, что работники ТЦК "бусом его завезли на ВЛК, которая якобы быстро признала подсудимого годным к мобилизации", хотя у него были проблемы с рукой.

Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 УК и присудил ему 3 года лишения свободы.

"Суд не видит оснований для учета смягчающего обстоятельства - искреннего раскаяния обвиняемого, который заявил об этом в судебных прениях. Да, искреннее раскаяние это не формальное указание на признание своей вины, а соответствующее отношение к совершенному, предусматривающему надлежащую критическую оценку виновным своей противоправного поведения, его осуждение и желание уладить вину", – говорится в объяснении суда.

Напомним, в Закарпатье мужчина порезал себе руку при уточнении военно-учетных данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Сотрудники военкомата помогли уклонителю, наложили турникет и вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 июля, в Ворохте Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК. Местные жители убеждены, что именно из-за военкомов в их село не едут туристы, как следствие поселок теряет доходы и начинает вымирать.

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