Что ждет украинцев, так и не обновивших данные в ТЦК: когда штраф удваивается

До 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны были обновить свои данные в территориальных центрах комплектования. Тем, кто проигнорировал требование закона, грозит административная ответственность.

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Необновление данных рассматривается как нарушение правил военного учета, за что предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Уполномоченный сотрудник ТЦК и СП имеет право подготовить документы, составить протокол и подать это на рассмотрение руководителя ТЦК и СП. При этом наложенный штраф можно обжаловать в суде в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

Также в законе говорится, что наложение штрафа предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не больше года с даты его совершения. При этом следует учитывать, что штраф не налагается автоматически.

Офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы капитан Лариса Козак рассказала в эфире телемарафона, что военнообязанным, не обновившим данные, будут отправляться повестки по адресу зарегистрированного места жительства. Если они не прибудут в ТЦК и СП, постановление о привлечении ответственности могут вынести по упрощенной процедуре без составления протокола.

Кроме того, если в течение 15 дней штраф не будет уплачен, его сумма удваивается. Если после этого уплаты все равно нет, то дело может быть передано в исполнительную службу, у которой есть инструменты влияния, например, блокировка счетов.

Напомним, в Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Как писал OBOZ.UA, с 17 июля все мужчины 18-60 лет для выезда за границу должны иметь военно-учетный документ, наличие которого будут проверять пограничники. Граждане, имеющие отсрочку или непригодные к военной службе, также могут получить отказ в выезде, если не имеют соответствующей записи в военно-учетных документах.

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