Как избежать штрафов за несвоевременное обновление данных: отвечает юрист

Военнообязанные, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года согласно нововведениям закона о мобилизации, потенциально могут получить наказание по статье 210 КУоАП. Последняя предусматривает админответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета.

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"Эта ответственность может наступать синхронно с оглашением человека в розыск", – отметил юрист по военному праву LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук. Эксперт прокомментировал этот вопрос для YouTube-канала OBOZ.UA.

Санкция статьи 210 КУоАП Украины предусматривает от 17 000 до 25 500 гривен штрафа для физических лиц, лишение права управлять транспортным средством, либо до 59 000 гривен штрафа для юридических и должностных лиц.

Юрист считает, что гражданам, которые начали процесс обновления, но не успели сделать это в срок, вряд ли будут выписывать штрафы.

"Скорее всего, будут притягиваться к ответственности лица, которые полностью игнорируют свою обязанность", – предположил Романчук.

Напомним, что в Украине по меньшей мере 6 млн мужчин не обновили свои данные. Наложение штрафа за это предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не больше года с даты его совершения.

Как писал OBOZ.UA:

– Сроки появления проекта закона о демобилизации в Украине пока неизвестны. Ранее депутаты от "Слуги народа" Юрий Здебский и Игорь Копытин предполагали, что первую версию могут зарегистрировать в Раде уже до конца лета.

– Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин указал, что возможность проведения демобилизации зависит от множества факторов. Речь идет об обстановке на фронте, темпах мобилизационных процессов и даже о западной помощи нашим Силам обороны.

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