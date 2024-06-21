Когда в Раду могут внести законопроект о демобилизации: нардепы сказали, от чего зависит

Законопроект о демобилизации может быть внесен в Верховную Раду до конца лета, но это зависит от ряда факторов. Один из важнейших факторов – то, будет ли в Украине к тому времени сформировано достаточно резервов.

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Об этом сообщили депутаты от "Слуги народа", члены парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Здебский и Игорь Копытин в комментарии для LIGA.net. Здебский отметил, что одним из ключевых факторов есть наличие достаточных резервов в Украине до тех пор.

Он подчеркнул, что текущая ситуация с законом о мобилизации демонстрирует положительную динамику в этом направлении.

"Тогда будем говорить о том, что какие-то категории военнослужащих можно будет отпустить. Вопрос некоторых категорий мы уже обсуждаем. Например, категория 50+ - это категория, которая преимущественно работает в тыловых подразделениях. Поэтому можно ограничить призыв таких людей", - пояснил народный избранник. .

Со своей стороны, Игорь Копытин напомнил, что при принятии закона о мобилизации, по просьбе Генштаба, была изъята статья о сроках службы в ВСУ. Было отмечено, что пункт о демобилизации будет включен в отдельный законопроект, который должен быть разработан Кабинетом Министров в течение полугода.

"Поэтому появления проекта этого документа следует ожидать в указанный срок", – сказал он, добавив, что это только начало – обсуждение и принятие закона могут занять некоторое время.

Копытин также не исключил, что законопроект о демобилизации может быть внесен в Верховную Раду до конца лета.

Напомним, что после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

Как сообщал OBOZ.UA, гражданина Украины, подавшего документы для рассмотрения комиссией при ТЦК права на отсрочку, не могут мобилизовать в ряды Сил обороны. Документы будут рассматриваться не менее семи дней.

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