Могут ли мобилизовать, пока комиссия рассматривает документы об отсрочке: объяснение Минобороны

Гражданина Украины, который подал документы для рассмотрения комиссией при ТЦК права на отсрочку, не могут мобилизовать в ряды Сил обороны. Документы будут рассматриваться не менее семи дней.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В то время когда комиссия их изучает и принимает решение, человек не подлежит призыву и его не направляют на прохождение ВВК.

"До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки военнообязанный не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе и не подлежит призыву", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, будут рассматриваться в течение семи дней с даты их поступления в комиссию в ТЦКиСП.

Однако срок рассмотрения может быть продлен, если комиссия обратилась за дополнительной информацией в другие государственные органы. Тогда документы будут рассмотрены не позднее следующего дня после получения ответа.

Для того чтобы получить отсрочку, необходимо лично явиться в ТЦК с соответствующими документами, подтверждающими право на отсрочку.

Форму заявления и перечень документов можно найти в Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением № 560.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!