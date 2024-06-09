Зеленский: мы готовим новые шаги, максимум усилий, чтобы у нашей армии было больше оружия

На фронте в Украине каждый день происходит все больше боев. Государство прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить своим военным как можно большее количество оружия, техники и современных систем.

Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, неизменно тяжелее всего по фронту – на Покровском направлении.

"Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно – наибольшее количество боев. Только за вчера – более 40 атак, сегодня, на данный момент, уже более 20", – отметил украинский лидер, поблагодарив каждого воина, солдата и командира, которые делают все, чтобы удержать наши позиции.

"Был уже сегодня доклад главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова – мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя", – заверил глава государства.

По словам президента, среди главных задач сейчас – получить для Украины больше поддержки с точки зрения энергетики, восстановления после ударов и всех других основ нормальной жизни.

"Готовим для Украины новые договоренности с европейскими партнерами, в частности, с Германией относительно дополнительных шагов поддержки. Также в эти дни подробно занимаемся подготовкой двустороннего соглашения безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами. Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось", – отметил Зеленский.

Также украинский лидер отметил работу спасателей ГСЧС Украины.

"Где бы это ни происходило. Где бы это ни происходило. И в районах вблизи фронта, и в каждом городе и области нашего государства. Это одна из фундаментальных черт настоящей государственности – наличие системы и людей, чья работа – спасать", – подчеркнул украинский лидер.

Особо президент отметил спасателей Харьковщины и Донбасса.

"Персонально сегодня отмечу ребят, отличившихся во время тушения пожаров и спасательных работ после российских ударов по Торецкому и Селидовому. Сержанты службы гражданской защиты Александр Павленко и Павел Захаров, главный мастер-сержант Андрей Малтамар, лейтенант Станислав Нечипуренко и майор службы гражданской защиты Владимир Деренко. Спасибо!" – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Зеленский рассказал о прогрессе в договоренностях о дополнительных системах ПВО и других вооружениях для Украины. Также в нашей стране планируется производство снарядов калибра 155 мм.

– Также президент сообщил, что России не удалось реализовать Харьковскую операцию. Он подчеркнул, что ВСУ успешно уничтожают все заходящие российские подразделения.

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