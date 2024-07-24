Законопроект о демобилизации разрабатывается: в Минобороны назвали 'ряд факторов', которые его тормозят

Несмотря на то, что ранее нардепы обещали внести законопроект о демобилизации на рассмотрение Верховной Рады до конца лета, пока что сроки его появления неизвестны. Минобороны Украины разрабатывает этот документ, но его появление зависит от многих факторов.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода. Он отметил, что не все зависит от работы ведомства над документом.

"Я не могу сказать сроки появления законопроекта. Это зависит от ряда факторов, не только от работы над законопроектом. Это зависит и от ситуации на фронте, и от темпов мобилизации, и от взаимодействия тех структур, которые влияют на это", – сказал Лазуткин. .

Спикер напомнил, что когда принимали закон об усилении мобилизации, норма о демобилизации исчезла из документа после обращения главнокомандующего ВСУ. Поэтому теперь необходима согласованная позиция и Генштаба, и Минобороны по этому закону.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада 283 голосами приняла новый закон о мобилизации, перед этим 227 голосами приняла правку об изъятии из документа нормы о сроках службы.

Как сообщал OBOZ.UA, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский и Игорь Копытин отмечали, что законопроект о демобилизации могут внести в Раду до конца лета, но это зависит от ряда факторов. Один из важнейших – это то, будет ли в Украине к тому времени сформировано достаточное количество резервов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!