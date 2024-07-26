"Военные понимают ситуацию": в Минобороны объяснили, от чего будет зависеть возможность демобилизации в Украине

Возможность проведения демобилизации в Украине зависит от множества факторов. Речь идет об обстановке на фронте, темпов мобилизационных процессов и даже о западной помощи нашим Силам обороны.

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В то же время спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин не смог дать однозначного ответа на вопрос, возможна ли в целом демобилизация в нашей стране во время полномасштабной войны. Этой темы он коснулся в интервью NV.

"Я сейчас не могу сказать, возможно ли это. Это зависит от очень многих факторов: теоретических и практических. Мы понимаем, если, например, осенью [Владимир] Путин объявит мобилизацию в Российской Федерации, и этот процесс будет масштабным, то это один вопрос. Другой вопрос, если нам удастся за счет западной поддержки, в том числе, изменить ситуацию на поле боя кардинально. Это уже другие вводные", – сказал представитель МО Украины.

Работа над законопроектом о демобилизации уже идет. По словам Лазуткина, процесс сложный, постоянно продолжаются консультации и "установлены определенные сроки".

"Но в то же время следует осознавать, что многое будет зависеть от ситуации на фронте, темпов мобилизации и тех мобилизационных процессов, которые будут происходить в нашей стране. И от западной помощи: сколько, какого оружия и в какие сроки нам поставят, и будут ли западные партнеры придерживаться этих сроков. На это влияет и подготовка тех людей, которые будут выполнять боевые задачи, и эффективность применения сил и средств непосредственно на поле боя", – объяснил спикер министерства.

Он подчеркнул, что вопрос комплексный и должен решаться согласованно с Генеральным штабом ВСУ, военным руководством, Минобороны и другими структурами.

Лазуткин заверил, что военнослужащие сами понимают сложившуюся ситуацию. Раньше он служил в 47 отдельной механизированной бригаде, которая сейчас на Покровском направлении. Теперь его бывшие коллеги "регулярно пишут по поводу закона о демобилизации".

"В то же время они сами говорят, что сейчас нужно пополнение еще на тех позициях, на которых они находятся. Поэтому военные ситуацию понимают, прекрасно понимают, и мы будем делать все возможное для того, чтобы в будущем количество ротаций, как минимум, соответствовало потребности в восстановлении тех людей, которые находятся на линии фронта", – пообещал Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA, сроки появления проекта закона о демобилизации пока неизвестны. Ранее депутаты от "Слуги народа" Юрий Здебский и Игорь Копытин предполагали, что первую версию могут зарегистрировать в Раде уже до конца лета.

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