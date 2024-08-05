В Украине обнаружили три фейковых Резерв+ на этапе создания: в Минобороны раскрыли подробности

Спустя несколько месяцев после запуска мобильного приложения "Резерв+" злоумышленники начали создавать его фейковые клоны. Таким образом, данные военнообязанных, призывников и резервистов могли попасть в распоряжение преступников.

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Благодаря своевременной реакции специалистов злоумышленники не успели начать рассылку. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

По ее словам, министерство обороны уже обнаружило три фейковых приложения "Резерв+". Злоумышленников разоблачили на этапе создания фейкового ресурса, поэтому рассылка не еще началась.

"Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения Резерв+. Сайты были выявлены на этапе создания, рассылка еще не началась", – рассказала Черногоренко.

Замминистра обороны отметила, что главный признак поддельного "Резерв+" заключается в доменном имени. Фейковый веб-сайт на самом деле похож на реальный, однако имеет определенные отличия. В частности, такие сайты заканчиваются на .top, .website, .org и тому подобное.

Кроме того, Черногоренко заявила, что фейковые приложения распространяют россияне. Враг пытался запустить в сеть поддельные приложения, чтобы получить персональные данные украинцев.

Напомним, в Украине по меньшей мере 6 млн. мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Ранее сообщалось, что электронный формат военно-учетного документа в приложении Резерв+ является полноценным аналогом обычного бумажного военного билета или приписного удостоверения.

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