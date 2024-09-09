'Умножают на ноль все попытки': в DeepState показали, как ВСУ дают отпор врагу в районе Невского. Видео

Воины 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ведут бои с российскими оккупантами. Они сдерживают врага на восток от населенного пункта Невское.

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Россияне хоть и небольшими штурмовыми действиями, но пытаются наступать на позиции наших военных. Об этом рассказали аналитики DeepState.

"Силы обороны еще в зародыше штурмовых действий пытаются умножать на ноль все попытки", – говорится в сообщении.

Воины ВСУ уничтожают на этом направлении военную технику и живую силу противника.

В самой ситуации 67-й ОМБр уточнили, что на опубликованных кадрах можно увидеть работу бойцов батальона беспилотных систем Sky walkers.

"Небесные ходаки" беспощадно крушат технику оккупантов, живую силу и фортификации. Единственный вариант для врага – забрать своих недобитков и вернуться назад на болота", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты на Покровском направлении продолжают попытки прорвать украинскую оборону. В частности, они надеются продавить количеством живой силы.

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