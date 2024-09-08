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На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
2,5 т.
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ

Российские оккупанты на Покровском направлении продолжают попытки прорвать украинскую оборону. В частности, они надеются продавить количеством живой силы.

Видео дня

Однако украинские воины, в том числе из подразделений 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг", плодотворно работают над уничтожением этого преимущества. Соответствующее видео показал командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ

"Покровское направление. Бойцы Нацгвардии минусуют пехоту РФ. Здесь противник пытается применять непрерывные волны наступления своих пехотных групп. Но бойцы Нацгвардии, в том числе 15-й бригады "Кара-Даг" успешно уничтожают эти нашествия. Эффективно здесь работают операторы дронов и артиллеристы. А также бойцы, удерживающие свои позиции", – говорится в сообщении.

На опубликованном Пивненко видео зафиксировано уничтожение около десятка российских оккупантов в одном из населенных пунктов на Покровском направлении. Возмездие настигает захватчиков и в посадках, и на улицах села, и даже в домах украинцев, где россияне пытаются спрятаться.

На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ

В целом же, по словам Пивненко, каждый день только бойцы "Кара-Дага" отправляют на концерт  Кобзона под сотню захватчиков, которых российское командование гонит на штурмы с целью оккупировать украинский Покровск.

"Только в течение суток в полосе обороны бригады было уничтожено и ранено более 70 человек сил противника. А также уничтожены 2 единицы бронетехники, затрофеены танк и нанесены удары по позициям и местам скопления личного состава врага", – привел Пивненко для примера результаты работы бригады на Покровском направлении за 5 сентября.

А спикер Украинской добровольческой армии – Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук показал еще одно видео с боевой работой воинов "Кара-Дага", на нем зафиксировано, в частности, как нацгвардейцы "наскирдовали" оккупантов прямо в окопе.

"Нацгвардейцы бригады "Кара-Даг" в районе Покровска остановили продвижение оккупантов на одном из участков линии украинской обороны", – написал Братчук.

На видео зафиксировано, как защитники с помощью FPV-дронов охотятся на захватчиков на украинской земле. Так, в окопе были отминусованы по меньшей мере 11 оккупантов, на другой локации еще шестеро прилегли "отдохнуть" навсегда

На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ
На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ

Напомним, в течение суток 7 сентября общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, две РСЗО, 80 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и десять единиц специальной техники.

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