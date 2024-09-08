На Покровском направлении враг пытается продавить количеством: в сети показали кадры достойного ответа ВСУ

Российские оккупанты на Покровском направлении продолжают попытки прорвать украинскую оборону. В частности, они надеются продавить количеством живой силы.

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Однако украинские воины, в том числе из подразделений 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг", плодотворно работают над уничтожением этого преимущества. Соответствующее видео показал командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

"Покровское направление. Бойцы Нацгвардии минусуют пехоту РФ. Здесь противник пытается применять непрерывные волны наступления своих пехотных групп. Но бойцы Нацгвардии, в том числе 15-й бригады "Кара-Даг" успешно уничтожают эти нашествия. Эффективно здесь работают операторы дронов и артиллеристы. А также бойцы, удерживающие свои позиции", – говорится в сообщении.

На опубликованном Пивненко видео зафиксировано уничтожение около десятка российских оккупантов в одном из населенных пунктов на Покровском направлении. Возмездие настигает захватчиков и в посадках, и на улицах села, и даже в домах украинцев, где россияне пытаются спрятаться.

В целом же, по словам Пивненко, каждый день только бойцы "Кара-Дага" отправляют на концерт Кобзона под сотню захватчиков, которых российское командование гонит на штурмы с целью оккупировать украинский Покровск.

"Только в течение суток в полосе обороны бригады было уничтожено и ранено более 70 человек сил противника. А также уничтожены 2 единицы бронетехники, затрофеены танк и нанесены удары по позициям и местам скопления личного состава врага", – привел Пивненко для примера результаты работы бригады на Покровском направлении за 5 сентября.

А спикер Украинской добровольческой армии – Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук показал еще одно видео с боевой работой воинов "Кара-Дага", на нем зафиксировано, в частности, как нацгвардейцы "наскирдовали" оккупантов прямо в окопе.

"Нацгвардейцы бригады "Кара-Даг" в районе Покровска остановили продвижение оккупантов на одном из участков линии украинской обороны", – написал Братчук.

На видео зафиксировано, как защитники с помощью FPV-дронов охотятся на захватчиков на украинской земле. Так, в окопе были отминусованы по меньшей мере 11 оккупантов, на другой локации еще шестеро прилегли "отдохнуть" навсегда

Напомним, в течение суток 7 сентября общие потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, две РСЗО, 80 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и десять единиц специальной техники.

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