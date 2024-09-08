Минус 1270 российских оккупантов, 19 ББМ и 30 артсистем: Генштаб обновил данные по потерям РФ

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на украинской земле. Накануне, 7 сентября, украинские воины отминусовали еще 1270 захватчиков.

Видео дня

Также армия Путина лишилась почти двух сотен единиц военной техники и вооружений. О потерях врага за сутки и за все время полномасштабного вторжения на утро 8 сентября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1270 захватчиками общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабной войны к утру 8 сентября достигли 625 260 человек.

Также украинские воины уничтожили четыре танка (в общей сложности враг потерял их 8 636), 19 боевых бронированных машин (16 897), 30 артиллерийских систем (17 804), две РСЗО (1 180).

Кроме того, обезврежены 80 БпЛА оперативно-тактического уровня (14 864), 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (24 218) и десять единиц спецтехники (3 047).

В общей сложности накануне россияне потеряли 192 единицы военной техники и вооружений.

Не изменилось количество уничтоженных средств ПВО россиян (942), самолетов (368), вертолетов (328), крылатых ракет (2 588), кораблей / катеров (28), и подводных лодок (1).

Напомним, ранее в CNN рассказали, что Украина использует против оккупантов "дроны-драконы", которые прожигают даже металл. В России эта новость вызвала истерику: в соцсетях россияне, армия которых убивает безоружных пленных и неоднократно применяла против Украины запрещенное оружие (например, фосфорные снаряды), обвиняют Украину в том, что ВСУ якобы "не могут сражаться честно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!