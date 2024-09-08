CNN: Украина использует против окупантов 'дроны-драконы', которые прожигают даже металл

Украинские защитники начали использовать против окупантов так называемые "дроны-драконы" – термитные беспилотники с расплавленным металлом. Такие БПЛА действуют как летающие огнеметы.

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Американский телеканал CNN обратил внимание на несколько видео с работой украинских дронов, которые показали наши защитники. Это "современный вариант боеприпасов, которые имели ужасающий эффект в обеих мировых войнах", отмечает вещатель.

Видео показала 60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада ВСУ.

"Ударные дроны – это наши крылья мести, которые несут огонь прямо с неба! Они становятся настоящей угрозой для врага, сжигая его позиции с точностью, которой не может достичь ни одно оружие. Когда работает наш Vidar – орки больше никогда не будут спать", – отметили украинские защитники.

Vidar – это рота ударных беспилотных авиационных комплексов отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Кроме того, это скандинавский бог мести. Кажется, 60 ОМБ права относительно сна захватчиков, однако никаких деталей по поводу "дронов-драконов" не приводит.

Американский вещатель, ссылаясь на своих экспертов, считает, что "дрон-дракон" распыляет над врагом термит.

"Потоки фактически расплавленного металла льются на занятые захватчиками позиции. Раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, называемая термитом, горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию. Падая с беспилотника, термит напоминает огонь, вырывающийся из пасти мифического дракона. за что беспилотники и получили свое название", – утверждает вещатель.

Использование термита в беспилотнике "достаточно инновационно", цитирует телеканал аналитика оборонной промышленности, офицера Николаса Драммонда.

"Это очень неприятная штука. Но если его использовать таким образом, эффект будет более психологическим, чем физическим", – считает он.

Так это или нет, однако термит легко прожигает почти все, чего коснется, включая металл. От падающего с неба термита мало что можно защитить, отмечает вещатель.

По данным британской правозащитной группы Action on Armed Violence, Украина и ранее использовала термит в этой войне. Его сбрасывали с беспилотников, чтобы вывести из строя российские танки, утверждает американский вещатель.

Украина неоднократно обвиняла окупантов в использовании запрещенных международным правом зажигательных боеприпасов, таких как напалм или белый фосфор. В отличие от них, термит не запрещен для использования в военных действиях.

Как сообщал OBOZ.UA, те беспилотники, в разработке и развитии которых принимают участие специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины, на сегодня способны поражать любые цели на расстоянии до 1 800 км. Таким образом, в зоне поражения оказалась значительная часть инфраструктуры РФ, работающей на войну – как на суше, так и в море, и в небе.

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