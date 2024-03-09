Горит красиво: воины 60-й бригады уничтожили вражескую БМП на Лиманском направлении. Видео

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили на Лиманском направлении российскую БМП. Отминусовала вражескую технику группа Vidar.

Об этом сообщили воины 60 ОМБр. "Пылает красиво!", – лаконично прокомментировали бойцы свою работу.

Vidar – это рота ударных беспилотных авиационных комплексов отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

60-я отдельная Ингулецкая бригада была создана на основе военного формирования Корпуса резерва Вооруженных Сил Украины. В апреле 2022 года стало известно, что военнослужащие 60 ОМБр освободили от российских окупантов 11 населенных пунктов в Херсонской области. Бригада действовала в составе группировки войск "Юг".

В июле 2022 года 60 ОМБр освободила село Ивановка Херсонской области. После этого бригаде было присвоено почетное наименование "Ингулецкая". А уже в начале сентября 60 ОМБр участвовала в освобождении Высокополья и Ольгино в Херсонской области.

Зимой и весной 2023 бригада находилась на защите Бахмута.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении украинские военные уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель". Станцию РЭБ вместе с экипажем "отминусовали" точным ракетным ударом Himars. Этот момент попал на видео.

Тем временем украинские пограничники уничтожили нескольких российских оккупантов на Запорожском направлении. Бойцы обнаружили шествия сообщения врага и забросили туда "подарок".

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