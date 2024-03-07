Отработали точно: пограничники обнаружили 'норы' оккупантов на Запорожском направлении и прислали им 'презент'. Видео

Украинские пограничники уничтожили нескольких российских оккупантов на Запорожском направлении. Бойцы обнаружили ходы сообщения врага и забросили туда "подарок".

Эффектное видео показали в Telegram Государственной пограничной службы. На кадрах видно, как тайник, в котором находилось определенное количество вражеских солдат, взлетел в воздух.

Заметим, что ход сообщения – это траншея, предназначенная для ведения огня, наблюдения, скрытого сообщения с ближайшим укрытием и защиты личного состава.

Напомним, сообщество 3 батальона 54 ОМБр показало, как его бойцы отразили штурм российских оккупантов на Купянском направлении. На дороге противника стали танкисты, пехота и другие подразделения, поддерживавшие побратимов.

После неудачной попытки атаки враг был вынужден убегать от огня наших танков, тогда как всю посадку окутал дымовой занавес.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ под временно захваченной Авдеевкой в Донецкой области. Несмотря на потери, армия государства-агрессора продолжает наступать на этом направлении на фронте.

– В ГУР МОУ сообщили, что украинские защитники уничтожили редкую цель – комплекс "Муром-П", с помощью которого российские войска вели наблюдение за территорией. "Бавовну" этой технике принес наш FPV-дрон.

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