Оккупантам пришлось спасаться бегством: защитники Украины показали кадры отражения российского штурма на Купянском направлении. Видео

Бойцы 3 механизированного батальона 54 отдельной механизированной бригады отразили штурм российских оккупантов на Купянском направлении. На дороге противника стали танкисты, пехота и другие поддерживающие подразделения.

Эффектное видео опубликовали в Telegram-сообществе 3 батальона 54 ОМБр "Несокрушимые Live". Он был снят с помощью разведывательного дрона, приобретенного на средства, которые донатили украинцы.

После неудачной попытки атаки враг был вынужден бежать от огня наших танков, тогда как всю посадку окутал дымовой занавес.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты деморализованы и разочарованы. Личный состав врага нуждается в постоянном пополнении из-за значительных потерь. В этой связи руководство вражеской армии решает создать заградительные отряды.

Известно, что армия России собрала на Лимано-Купянском направлении группировку примерно в 122 тысячи оккупантов. Захватчики пытаются штурмовать Синьковку уже несколько месяцев подряд, но успеха на этом направлении враг не имеет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 марта, в Купянске зафиксировали российский удар управляемой авиабомбой с кассетными зарядами. Это первый факт такой атаки на город. Она представляет большую опасность для местного населения.

– Командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов рассказал, что оккупанты уменьшили количество штурмов на Купянском направлении. Причина таких "перерывов" всегда одна – враг истощается и ждет подкрепления.

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