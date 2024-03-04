Войска РФ впервые атаковали Купянск управляемой авиабомбой с кассетными зарядами: в чем опасность

В воскресенье, 3 марта, в Купянске зафиксировали российский удар управляемой авиабомбой с кассетными зарядами. Это первый факт такой атаки на город.

Об этом сообщил руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Атака запрещенными боеприпасами несет большую опасность для местного населения.

"Накануне по Купянску впервые зафиксировали удар КАБами с кассетными зарядами", – сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

По его словам, факт атаки этими боеприпасами увеличивает зону поражения и представляет еще большую угрозу гражданским людям.

"Именно поэтому выносим на Совет обороны области вопросы принудительной эвакуации семей с детьми", – резюмировал чиновник.

Напомним, в результате авиаудара в воскресенье, 3 марта, по городу осколочные ранения получил 55-летний волонтер. Был поврежден гражданский автомобиль.

Впрочем, несмотря на опасность, люди не спешат уезжать. Только в Купянском обществе остаются семьи с 225 детьми.

Напомним, армия России собрала на Лимано-Купянском направлении группировку примерно у 122 тысяч оккупантов. Захватчики пытаются штурмовать Синьковку уже несколько месяцев подряд, но успеха в этом направлении враг не имеет.

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 1 марта атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Вражеские БПЛА ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, там погиб мужчина.