В Харьковской области под вражеский обстрел попал волонтер: он ранен

Утром 2 марта российские захватчики в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области. Вследствие вражеской атаки пострадал волонтер.

Путинские террористы нанесли удар по городу авиабомбой КАБ-250. Об этом сообщили пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Авиаудар по окрестностям Купянска был нанесен около 9:20 утра. Для совершения очередного теракта россияне применили управляемую авиабомбу КАБ-250.

В результате обстрела ранение получил 54-летний волонтер. Мужчину госпитализировали в больницу.

Также утром 2 марта российские террористы совершили ракетный удар по поселку Липцы. Там зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей. По предварительным данным, атака была нанесена ракетой типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

При процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, армия России в ночь на 2 марта снова ударила по Одессе беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Пострадали семь местных жителей, среди которых 3-летний ребенок и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 1 марта атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Вражеские БПЛА ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Великий Бурлук, там погиб мужчина.