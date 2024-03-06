Маскировка врагу не помогла: украинские разведчики уничтожили российский комплекс "Муром-П". Видео

Украинские защитники уничтожили редкую цель – комплекс "Муром-П", с помощью которого российские войска вели наблюдение за территорией. "Бавовну" этой технике принес наш FPV-дрон.

Операцию совершили военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующим видео 6 марта поделился YouTube-канал ГУР МО.

Аэроразведчики ГУР заметили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения вблизи украинско-российской границы. Где именно это произошло, не уточняется.

FPV-дрон уничтожил цель. В ведомстве отметили, что стоимость такого вражеского комплекса составляет около 50 тысяч долларов. Оптика "Мурома" способна выявлять человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.

В этом же квадрате защитники страны выследили автомобиль, на котором передвигались российские захватчики, и сожгли и его.

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 5 марта наши воины нейтрализовали 1250 оккупантов. Также было уничтожено 241 единицу военной техники и вооружений (в том числе 58 российских БПЛА).

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