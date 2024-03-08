'Житель' и его экипаж не выжили: бойцы ССО уничтожили российский комплекс РЭБ. Видео

На Запорожском направлении украинские воины уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы. Речь идет об известной российской станции РЭБ "Житель".

Об уничтожении техники оккупантов сообщили Силы спецопераций ВСУ. Как отметили украинские защитники, "очередной "Житель" и его экипаж не выжили".

Автоматизированную станцию постановки помех Р-330 "Житель" заметили во время разведки операторы разведывательных БПАК 3-го отдельного полка ССО. Они некоторое время сопровождали важную цель, после чего передали информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.

"Жителя" и его экипаж "отминусовали" точным ракетным ударом Himars. Этот момент попал на видео.

Что такое Р-330 РЭБ "Житель"

Интересно, что обнаружили вражескую технику благодаря дрону. Автоматизированную станцию помех "Житель" захватчики используют как раз для борьбы с беспилотниками.

Кроме того, именно Р-330 "Житель" препятствует работе систем спутниковой связи, навигаторам GPS и сотовой связи GSM-900/1800.

Несколько таких машин РЭБ, действуя одновременно, могут пеленгировать любые источники радиоизлучения и рассчитать их координаты.

РЭБ смонтирован на шасси грузовика "Урал". Время развертывания станции не больше 40 минут. Боевой экипаж составляет не менее четырех человек.

Украинские защитники не в первый раз сталкиваются с этой техникой врага. Первую такую РЭБ уничтожили в конце марта 2016 года на Донбассе. С этого времени наши воины "отминусовали" более десятка таких станций. А последнее сообщение об уничтожении "Жителя" было 28 февраля. Это произошло под Бахмутом.

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