"Горите в аду!" Олещук показал поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Видео
Пилоты Сил обороны Украины показали, как поразили объект российских оккупационных войск на временно оккупированной части Херсонщины. Удачную спецоперацию удалось снять на видео.
Соответствующие кадры опубликовал на своем официальном канале в Telegram командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук. Украинские защитники нанесли удар по объекту врага в понедельник, 4 марта.
Для этого они использовали управляемую авиационную бомбу.
"4 марта 2024-го. Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки!" – написал он.
Также на видео показана и сама бомба, которой был нанесен удар. На ней было написано: "За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения".
Отметим, что "Шахед" оккупантов в ночь 2 марта попал по жилому многоэтажному дому в Одессе – там полностью уничтожен один подъезд. Российские преступники убили 12 человек, среди которых 5 детей.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели, с 26 февраля по 3 марта, ВСУ попали по меньшей мере шесть раз в места базирования российских оккупантов. Кроме того, у врага стало меньше на склад с оружием и склад ГСМ.
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