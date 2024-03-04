Минус семь объектов: ВСУ устроили 'бавовну' на складах и базах оккупантов. Карта попаданий

Воины Сил обороны Украины продолжат отминусовывать у врага местоположения баз и штабов, а также склады с оружием и горюче-смазочными материалами на захваченных территориях. В течение недели, с 26 февраля по 3 марта, ВСУ попали не менее шести раз в места базирования российских оккупантов.

Кроме того, у врага стало меньше на склад с оружием и склад ГСМ. Карту "демилизаризации" оккупационного войска опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Бавовна" посетила российских оккупантов в течение недели на захваченные территории Херсонщины, Запорожья, Донетчины и Крыма:

– Железный порт, Херсонская область – попадание в базирование;

– Кальмиусский район, Донетчина – попадание в базирование;

– Гвардейское, Крым – попадание в базирование;

– Феодосия, Крым – попадание в склад ГСМ;

– Херсонский район – попадание в базирование;

– Пологи, Запорожская область – минус БК и попадание в базирование;

– Ясиноватая, Донетчина – попадание в базирование.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за еще одну неделю войны против Украины Россия потеряла 6980 своих оккупантов. Кроме того, украинские Силы обороны обезвредили 1059 единиц вооружения и военной техники противника.

По состоянию на 3 марта 2024 год общие потери живой силы врага в полномасштабной войне составляют 416 800 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Британии заявили, что за два года войны Россия потеряла больше, чем составляли ее первоначальные силы, с которыми она начинала вторжение. Так, захватчики лишились вдвое большего количества танков, чем отправили в Украину в феврале 2022 года и все БМП и ББМ.