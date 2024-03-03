Более 200 артсистем, семь самолетов и 98 танков: в ВСУ подсчитали потери РФ за неделю

За еще одну неделю войны против Украины Россия потеряла 6980 своих оккупантов. Кроме того, украинские Силы обороны обезвредили 1059 единиц вооружения и военной техники противника.

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. "За неделю с 25 февраля по 3 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 6980 человек личного состава противника", – говорится в сообщении.

Павлюк добавил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника захватчиков. В частности, в течение недели Россия потеряла семь своих боевых самолетов.

Также в списке потерь противника:

– 98 танков,

– 198 боевых бронированных машин,

– 207 артиллерийских систем,

– 4 РСЗО,

– 12 установок ПВО,

– 321 единица автотехники,

– 42 единицы спецтехники,

– 8 крылатых ракет,

– 162 БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине произошло 71 боевое столкновение. Противник пытался атаковать на шести направлениях.

– За сутки РФ потеряла 162 единицы военной техники и вооружения, а также 1160 своих военных убитыми и ранеными, информировали в Генштабе.

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