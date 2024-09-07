Беспилотники ГУР могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км, – Буданов

В условиях полномасштабной войны в Украине стремительно развиваются технологии беспилотных систем. Беспилотники, в разработке и развитии которых принимают участие специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на сегодняшний день способны поражать законные военные цели на расстоянии до 1 800 км.

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В зоне поражения оказалась значительная часть инфраструктуры РФ, работающей на войну – как на суше, так и в море и в небе. Об этом в поздравлении по случаю Дня военной разведки сообщил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

"Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км. Военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и продолжит нести потери. Ведь вместо того, чтобы защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", – отметил он.

Дает достойный бой государству-агрессору Украина и в море. Так что оккупантам пришла пора понять: безопасного места для них после нападения на наше государство не существует, каждого рано или поздно настигнет возмездие.

"В этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков, мы доказали миру – Черное море не принадлежит России. Заставили врага перебрасывать свой флот на "безопасное" расстояние, покидать морские рубежи, которые они давно считали своими. Однако это – лишь иллюзия контроля. Ведь, развязав широкомасштабную агрессию против Украины, безопасного места для оккупационной армии РФ и производных от нее структур – теперь не существует. Наказание может быть отложено, но никогда не отменено", – предостерег Буданов.

Напомним, с 2022 7 сентября свой профессиональный день отмечают военные разведчики Украины. В этом году их поздравили Зеленский, Сырский и Буданов, а также побратимы из всех составляющих и родов войск Сил обороны.

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