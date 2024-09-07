В Украине отмечают День военной разведки: Зеленский, Сырский и Буданов поздравили воинов-разведчиков с праздником

Ежегодно в Украине 7 сентября свой профессиональный праздник отмечают защитники из рядов военной разведки. В условиях полномасштабной войны они получают сверхважную информацию о планах и намерениях врага, местах концентрации его живой силы, техники и вооружений, огневых точках и позициях взлета российских ракет и самолетов.

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Также они с оружием в руках отражают вражеское нашествие, проводят диверсии в тылу оккупантов и устраивают операции по уничтожению боевого потенциала РФ. С праздником тех, кто плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны Украины, ежеминутно приближает Победу, поздравили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"День военной разведки Украины. Спасибо каждому и каждому, кто получает важную для нашего государства информацию, наносит весомые потери нашему врагу, существенно ослабляет его потенциал, защищает интересы Украины и украинцев. Гордимся вами и вашими результатами. Слава военной разведке Украины!" – подчеркнул глава государства.

Роль военной разведки в ведении боевых действий подчеркнул Сырский.

"Дорогие воины-разведчики! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. От вашей слаженной работы зависят успех на поле боя и эффективное уничтожение врага. Военные части и подразделения разведки Сил обороны Украины эффективно и качественно получают важную разведывательную информацию, которая используется для принятия взвешенных стратегических решений", – отметил главнокомандующий Вооруженными силами в своем поздравлении.

Полномасштабная война, заметил Сырский, стала для военных разведчиков временем, когда они не только выполняют свою непосредственную работу по сбору разведданных, но и вступают в непосредственные бои с захватчиками.

"И сегодня тысячи разведчиков с оружием в руках бок о бок в составе Сил обороны Украины на передовой отбивают российские атаки, приближая нашу Победу. Дорогие побратимы и сестры, спасибо за мужество, несгибаемость и бескомпромиссное уничтожение врагов Украины! В этот день желаю вам крепкого здоровья, стойкости, Божьей опеки, пусть пули минуют вас! Мы победим!" – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Буданов же уверен: сейчас пишется новая история военной разведки.

"Сегодня мы пишем новые страницы истории военной разведки – героические, драматические и трагические. Кто посвятил себя профессии разведчика – сознательно идет на самопожертвование ради Украины, ведь информация, добытая и предоставленная в нужное время, может иметь историческое значение для государства и быть решающим фактором в войне", – отметил он.

Начальник ГУР акцентировал внимание на том, что полномасштабная война заставила украинскую военную разведку не только стремительно развиваться и внедрять инновации в свою работу, но и действовать асимметрично и прибегать к неожиданным решениям.

"Получив инновационный опыт ведения разведывательной деятельности, мы знаем все намерения и планы кремля, видим каждую точку концентрации вражеских войск, все районы запуска ракет и взлета боевых самолетов. Даже на своей территории агрессор не может скрыться – война постепенно возвращается на Россию. Высоко ценю усилия и вклад каждого и каждой в защиту национальных интересов и обеспечение безопасности и обороны государства. Где бы нам ни пришлось выполнять свою миссию – направление движения одно, неизменное – Победа!" – написал Буданов.

Он особо отметил, что разведчики вносят свой значительный вклад в то, чтобы эту Победу приблизить.

"Горжусь достижениями наших специальных боевых подразделений, без которых не обходится ни одно горячее направление. В непредвиденных условиях на линии столкновения и в глубоком тылу врага вы действуете смело и решительно, выполняя сверхсложные специальные задачи. Вечная память вернувшимся на щите боевым побратимам. Почет всем, кто со щитом! Уверен – вместе мы выстоим и победим! Vi vista vis – сила побеждается силой!" – резюмировал Буданов.

Напомним, День военной разведки Украины отмечается ежегодно 7 сентября с 2022 года. Именно в этот день в далеком 1992 году указом президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины" был создан разведывательный орган стратегического уровня. Это стало началом новейшей истории украинской военной разведки, в которую уже вписано немало славных страниц – и которая еще не раз проявит себя в отстаивании независимости, целостности и суверенитета нашего государства от посягательств врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне появилась информация, что киберспециалисты ГУР атаковали российскую инфраструктуру. Под ударом оказались "Лукойл", ГИБДД, "Банк России" и органы российских властей.

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