Под ударом были "Лукойл", "Банк России" и другие: киберспециалисты ГУР атаковали российскую инфраструктуру, уничтожены серверы
Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с ВО Team 4 сентября совершили новую атаку на сетевую инфраструктуру на территории государства-агрессора. Под прицелом были "Лукойл", ГИБДД, "Банк России" и органы т.н. власти.
Об этом OBOZ.UA сообщили источники. Всего уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против нашей страны.
Специалисты "затерли" конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств в субпровайдерах, которые предоставляли доступ к всемирной сети всем клиентам компаний. Удалось выкачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.
Операция остановила интернет и цифровое телевидение в Ивановской области РФ для более 13 тысяч пользователей.
Это зацепило в том числе:
• ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ);
• РЭО ГИБДД МО МВД России;
• ООО "Теплосетевая компания";
• ОЛРР УМВД;
• Горгаз;
• Рыбнадзор;
• государственное предприятие "Кинешемская городская электросеть";
• администрацию "Управления городского хозяйства";
• заправки "Лукоил";
• ООО "СвязьПроектСтрой";
• РОСИНКАС "Банка России";
• МО МВД России "Кинешемский";
• ООО "Регион-Авто";
• ООО "Груз Сервис";
• администрацию городского округа Кинешма;
• администрацию городской думы;
• председателя "Контрольной счетной комиссии";
• "Единую Россию";
• общественную приемную "Единой России";
• ЖД вокзал;
• тепловые сети;
• МУП "Водоканал";
• ИП Козлов Д.В Электронный огород;
• ООО "Регионинфросистема – Иваново";
• ООО "Иваново СДЭК";
• управление ФСБ;
• ООО "ПрофГаз".
Дополняется...