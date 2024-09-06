Под ударом были "Лукойл", "Банк России" и другие: киберспециалисты ГУР атаковали российскую инфраструктуру, уничтожены серверы

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с ВО Team 4 сентября совершили новую атаку на сетевую инфраструктуру на территории государства-агрессора. Под прицелом были "Лукойл", ГИБДД, "Банк России" и органы т.н. власти.

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Об этом OBOZ.UA сообщили источники. Всего уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против нашей страны.

Специалисты "затерли" конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств в субпровайдерах, которые предоставляли доступ к всемирной сети всем клиентам компаний. Удалось выкачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Операция остановила интернет и цифровое телевидение в Ивановской области РФ для более 13 тысяч пользователей.

Это зацепило в том числе:

•⁠ ⁠ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ);

•⁠ ⁠РЭО ГИБДД МО МВД России;

•⁠ ⁠ООО "Теплосетевая компания";

•⁠ ⁠ОЛРР УМВД;

•⁠ ⁠Горгаз;

•⁠ ⁠Рыбнадзор;

•⁠ ⁠государственное предприятие "Кинешемская городская электросеть";

•⁠ ⁠администрацию "Управления городского хозяйства";

•⁠ ⁠заправки "Лукоил";

•⁠ ⁠ООО "СвязьПроектСтрой";

•⁠ ⁠РОСИНКАС "Банка России";

•⁠⁠ МО МВД России "Кинешемский";

•⁠ ⁠ООО "Регион-Авто";

•⁠ ⁠ООО "Груз Сервис";

•⁠ ⁠администрацию городского округа Кинешма;

•⁠ ⁠администрацию городской думы;

•⁠ ⁠председателя "Контрольной счетной комиссии";

•⁠ ⁠"Единую Россию";

•⁠ ⁠общественную приемную "Единой России";

•⁠ ⁠ЖД вокзал;

•⁠ тепловые сети;

•⁠ ⁠МУП "Водоканал";

•⁠ ⁠ИП Козлов Д.В Электронный огород;

•⁠ ⁠ООО "Регионинфросистема – Иваново";

•⁠ ⁠ООО "Иваново СДЭК";

•⁠ управление ФСБ;

•⁠ ⁠ООО "ПрофГаз".

Дополняется...