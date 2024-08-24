ГУР "празднично" атаковало провайдеров в РФ: заблокированы десятки ресурсов промышленных объектов врага

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны вместе с украинским киберсообществом устроили новую интернет-атаку на Россию. 24 августа, в День независимости Украины, "киберпривет" передали российским провайдерам мобильной связи и интернета, а также информационным ресурсам и облачным хранилищам крупных промышленных объектов РФ, которые обеспечивают работу ВПК государства-агрессора.

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Атаку подтвердил источник OBOZ.UA. Россияне массово жаловались на сбои в работе провайдера цифровых услуг "Ростелеком", отсутствие подключения к интернету мобильных операторов MTC и "Билайн", проблемы с "Яндексом", "Яндекс.Почтой", "Яндекс.Едой" и "Яндекс.Такси".

Все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.

Также была атакована сетевая инфраструктура автозавода "Чайка-сервис" (производит специальную технику для российских силовых ведомств), ООО "Контур-НИИРС" (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов), ПАО "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука" (поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и т.п.).

Целями операции также были облачные и файловые хранилища Mail.ru, VDSina, интернет-провайдера "Квидекс", ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф".

Кроме того, поражено еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты и т.д.

Подтверждено поражение минимум 33 серверов и 283 служебных компьютеров промышленных объектов, уничтожены 15 облачных и файловых хранилищ, ликвидирован 21 веб-сайт. Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайтов.

На месте уничтоженных веб-ресурсов украинские хакеры оставили "заглушки"-агитки в поддержку победных действий Украины.

"Это очередной киберпривет жителям болот. Еще обязательно увидимся. С Днем независимости Украины!" – прокомментировали атаку в ГУР МОУ.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Главного управления МО Украины Андрей Юсов заявил, что у Сил обороны есть план деоккупации Крыма и ликвидации незаконно построенного россиянами Керченского моста. Хотелось бы "посмотреть на часы и сказать, что мосту минут 15 еще осталось стоять – но реальность сложнее", сказал он.

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