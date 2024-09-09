Минус 1150 оккупантов, 3 танка и 26 артсистем за сутки: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "отминусовали" 1150 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за период полномасштабной войны уже достигла 626 410 человек.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что враг потерял также десятки единиц техники, в том числе 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 44 единицы автомобильной техники и 2 – специальной. Также Силы обороны приземлили 33 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, в Госпогранслужбе Украины показали, как украинские пограничники бригады "Гарт" сорвали ротацию российских войск под Волчанском в Харьковской области. По врагу отработала артиллерия. Благодаря точной работе бойцов уничтожены вражеские позиции, по меньшей мере три оккупанта ликвидированы.

Бойцы Отдельного отряда беспилотных систем "Крылья ОМЕГИ" на одном из направлений фронта нанесли точный удар по вражеским позициям. По результатам атаки удалось уничтожить автомобиль с оккупантами и полевой склад боеприпасов.

На Волчанском направлении военнослужащие Государственной пограничной службы Украины уничтожили "Буханку" (УАЗ) россиян, обнаруженную пилотами БПЛА Краматорского пограничного отряда. По цели точно отработали с помощью FPV-дрона.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Защитники из рядов 63 отдельной механизированной бригады ВСУ на одном из направлений фронта нанесли точный удар по бронированной машине и личному составу захватнического войска. Поражение произвели операторы БПЛА и артиллерия бригады.

– Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт оккупантов. По вражеским объектам ударили FPV-дронами.