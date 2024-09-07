Пограничники "угостили" FPV-дронами наблюдательный пункт оккупантов на Запорожском направлении. Видео
Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт оккупантов. По вражеским объектам ударили FPV-дронами.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ГПСУ. На кадрах видно, как они взлетали в воздух, а в воздух вздымался дым.
Напомним, украинские спецназовцы из рядов 73 центра ССО уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С", направлявшуюся на позицию. Совместно с побратимами из одного из подразделений ГУР они с помощью дронов испепелили российскую установку на полном ходу.
Уже после первого попадания за "Мста-С", продолжавшей быстро ехать, начал тянуться длинный огненный "шлейф", впоследствии огонь дополнил густой черный дым, появление которого предшествовало полному уничтожению САУ.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В сети показали, как украинский FPV-дрон на Запорожском направлении совершил эффектную атаку на позиции скрывавшихся в посадке российских оккупантов. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.
– Украинские воины на Курщине уничтожили еще одну колонну ВС РФ и понтонную переправу. Это произошло 28 августа в селе Звание.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!