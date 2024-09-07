Пограничники 'угостили' FPV-дронами наблюдательный пункт оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили пулеметный расчет и наблюдательный пункт оккупантов. По вражеским объектам ударили FPV-дронами.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram ГПСУ. На кадрах видно, как они взлетали в воздух, а в воздух вздымался дым.

Напомним, украинские спецназовцы из рядов 73 центра ССО уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С", направлявшуюся на позицию. Совместно с побратимами из одного из подразделений ГУР они с помощью дронов испепелили российскую установку на полном ходу.

Уже после первого попадания за "Мста-С", продолжавшей быстро ехать, начал тянуться длинный огненный "шлейф", впоследствии огонь дополнил густой черный дым, появление которого предшествовало полному уничтожению САУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали, как украинский FPV-дрон на Запорожском направлении совершил эффектную атаку на позиции скрывавшихся в посадке российских оккупантов. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

– Украинские воины на Курщине уничтожили еще одну колонну ВС РФ и понтонную переправу. Это произошло 28 августа в селе Звание.