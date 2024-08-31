ВСУ уничтожили на Курщине еще одну колонну войск Путина и понтонную переправу. Фото и видео

Украинские воины на Курщине уничтожили еще одну колонну ВС РФ, а также понтонную переправу. Это случилось 28 августа в селе Званное.

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В сети появились снятые очевидцами кадры. Их опубликовало российское издание ASTRA.

"Курская область, село Званное. Уничтоженное инженерное сооружение и две группы инженерной техники", — цитирует ASTRA сообщение, появившееся в одном из Telegram-каналов.

Разгром, по имеющимся данным, произошел 28 августа. О количестве ликвидированных оккупантах в сети точной информации нет.

"В любом случае, жертвы есть. Но молчат. "У нас все под контролем", говорят", – цитируют журналисты одно из сообщений, добавляя, что разгромлена колонна ВС РФ и понтонная переправа.

Сообщения о "неприятностях", в который раз настигших российские инженерные войска появлялись 28 августа и в украинских пабликах. Так, волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко публиковал кадры с нанесением ударов по военной технике в местности, похожей, по словам журналистов ASTRA, на местность, зафиксированную на российских видео из Званного.

"Российским понтонщикам в Курщине очень не везет. Однажды они уехали наводить переправу, но не доехали. Сначала отработал Старший брат, а затем инженерные машины сожгли дронами", – писал тогда Стерненко.

Напомним, ранее в Воздушных силах показали, как украинский МиГ-29 уничтожает авиабомбами мостовые переправы на Курщине.

Для ударов украинские летчики используют управляемые авиабомбы GBU-62 JDAM-ER. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие ВС ВСУ устанавливают КАБ на МиГ-29, а известный украинский лётчик Вадим Ворошилов Karaya программирует боеприпасы, а затем с неба атакует вражеские переправы.