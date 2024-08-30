Работает 'Карая': в Воздушных силах показали, как украинский МиГ-29 уничтожает авиабомбами мостовые переправы на Курщине. Видео

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали, как украинский МиГ-29 бьет по мостам в Курской области РФ. Для ударов украинские летчики используют управляемые авиабомбы GBU-62 JDAM-ER.

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Соответствующее видео 30 августа обнародовал командующий Воздушными силами Николай Олещук в официальном Telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие ПС ВСУ устанавливают КАБ на МиГ-29, а известный украинский лётчик Вадим Ворошилов "Karaya" программирует боеприпасы.

Затем он с неба наносит удары по переправам оккупантов.

"Планирование операции, программирование средств поражения, боевой вылет, высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день! Неустанно и самоотверженно", – написал Олещук.

Он добавил, что украинский МиГ-29 применяет авиабомбы GBU-62 JDAM-ER.