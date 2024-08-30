Враг вернул контроль над Кореневым в Курской области: карта DeepState

В Курской области РФ оккупанты вернули под свой контроль поселок Коренево. В этот поселок Вооруженные силы Украхны зашли еще 7 августа, хотя страна-агрессор до последнего дня отрицала факт потери населенного пункта.

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О потере ВСУ контроля над Коренево сообщили аналитики DeepState. Правда, они заметили, что не располагают информацией за сутки.

"Карта обновлена. Враг захватил село Коренево (Курская область), а также продвинулся в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки. Много изменений в процессе верификации или информация за сутки отсутствует", – отметили в DeepState.

В какой именно части обновлена карта DeepState, не уточняется. Карта Курской области от DeepState не претерпевала изменений и выглядит так:

О том, что российские войска контратаковали в Курской области и вернули Коренево под свой контроль, ранее сообщил военный эксперт BILD Юлиан Рипке. По его информации, бои продолжались за одноименный райцентр и железнодорожную станцию. Теперь линия боевого прикосновения в Коренево проходит "приблизительно по его восточной окраине".

В свою очередь к югу от Коренево ВСУ заняло село Краснооктябрьское на берегу реки Сейм.

"Таким образом, и без контроля над Коренево ВСУ полностью закрыли восточную границу котла, в которой оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада он заблокирован госграницей, с севера по реке Сейм", – отмечает эксперт.

Между прочим, Коренево было основано в 1699 году, когда эту землю украинский гетман Иван Мазепа выкупил у московских помещиков. Именно так были основаны вместе с Корнево Амонь, Крупец, Обуховка, Снагость, Студянка и другие поселки Восточной Слобожанщины.

Коренево известно и из-за еще одого интересного исторического факта. Здесь в мае 1918 года между немецкими военными, поддерживавшими украинскую независимую власть, и командованием большевиков было подписано мирное соглашение. Оно останавливало боевые действия между сторонами и определяло нейтральную территорию по обе стороны демаркационной линии. Суджа, Любимовка, Коренево и железная дорога Коренево-Рыльск оставались украинскими.

Соглашение с российской стороны было подписано главой "Совнаркома РСФСР" Лениным и главой "мирной делегации" Сталиным.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что в Курской области взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов.

Но, несмотря на переброску сил в Курскую область, враг сосредотачивает свои усилия на Покровском направлении – ежедневно там происходит более 50 боевых столкновений.