Сгорела дотла: воины ССО уничтожили двигавшуюся на позицию российскую артустановку 'Мста-С'. Видео

Украинские спецназовцы из 73 центра Сил специальных операций продолжают минусовать вражескую технику и вооружения. Во время разведки они обнаружили направлявшуюся на позицию российскую САУ 2С19 "Мста-С".

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Совместно с побратимами из одного из подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины воины ССО с помощью дронов испепелили российскую установку на полном ходу. Подробности и видео поражения опубликовали в Telegram-канале ССО.

"Во время ведения разведки воины 73-го центра Сил специальных операций обнаружили двигавшуюся на позицию САУ 2С19 "Мста-С" противника. Решение о ее уничтожении приняли сразу, и вместе с дружественным подразделением ГУР МО по цели было нанесено огневое поражение FPV-дронами. Вражеская артиллерийская установка сгорела дотла", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео аэроразведчики ССО зафиксировали перемещение российской установки "Мста-С" по грунтовым дорогам. Также беспилотники зафиксировали ее последний путь на огневую позицию: на полном ходу установка была поражена FPV-дроном.

Уже после первого попадания за "Мстой-С", продолжавшей быстро ехать, потянулся длинный огненный шлейф, впоследствии огонь дополнил густой черный дым, появление которого предшествовало полному уничтожению САУ.

Советская и российская дивизионная 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", разработанная на Уральском заводе транспортного машиностроения, была принята на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий Советской армии в 1989 году.

Ее основное предназначение – уничтожение тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также разрушение полевых фортификационных сооружений и препятствование маневрам резервов противника в глубине его обороны.

"Мста-С" может вести огонь по целям с закрытых позиций и прямой наводкой, в частности, в горных условиях.

При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и при подаче с грунта.

Напомним, накануне, 6 сентября, российская оккупационная армия уменьшилась на 1170 захватчиков: именно столько оккупантов вывели из строя на поле боя украинские воины. Также они уничтожили 197 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе семь танков, девять боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 74 БпЛА оперативно-тактического уровня, 72 автомобиля и 13 единиц спецтехники.

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